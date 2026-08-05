‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla aile saadeti…. Fatih Terim eşi Fulya Terim ve kızlarıyla eğlendi!

05 Ağustos 2026 23:50

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, ailesiyle birlikte Bodrum’da tatilini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Merve Terim Çetin’in küçük bir çocuğun topunu denizden çıkarmasıyla gündem olmuştu. Terim ailesi bu kez birlikte geçirdiği vakitle magazinde yer aldı. İşte Terim Ailesi’nin gündem olan o eğlenceli anları!