Harbiye’de konser veren Melike Şahin minik oğluna seslendi: Oğluma teşekkür ediyorum!
04 Ağustos 2026 01:13
Doğumuna sayılı günler kala ünlü şarkıcı Melike Şahin, bugün Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Melike Şahin, konser sırasında sevenlerine son sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Ünlü şarkıcı, dünyaya gelecek oğluna da bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. İşte o anlar!
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