Özcan Deniz eşi Samar Dadgar’a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! İşte o anlar!
02 Ağustos 2026 19:19
Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile İranlı modacı Samar Dadgar, 2023 yılında evlendi. Bodrum’da tatillerini sürdüren Özcan Deniz ve Samar Dadgar, aşk dolu paylaşımlarla da gündem oldu. Özcan Deniz’İn dışarı çıkarken güvenlik kamerasından eşiyle konuşması magazinde geniş yer buldu. İşte o paylaşım!
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