Video Magazin İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora'dan kahkaha tufanı... | Video
İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora'dan kahkaha tufanı... | Video

İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora'dan kahkaha tufanı... | Video

03 Ağustos 2026 13:27

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin gıdıklama oyununa kahkahalarla karşılık veren minik Sora’nın o tatlı anları izleyenlerin içini ısıttı.

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