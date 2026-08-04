Merve Terim'den takdir toplayan hareket: Denize kaçan topu için üzülen bir çocuğun yardımına böyle koştu... | Video
04 Ağustos 2026 11:50
Merve Terim’in gece saatlerinde yaptığı anlamlı hareket yürekleri ısıttı. Denize kaçan topu için üzülen küçük çocuğun “Bu topla çok anılarım var” sözlerine kayıtsız kalamayan Terim, elbiseleriyle denize girerek topu kurtarıp sahibine teslim etti. Minik çocuğun mutluluğu ise Merve Terim’e baklava ikramıyla taçlandı.
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