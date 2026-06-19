Özel Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı! Velilerin şikayeti sonrası MEB’den jet soruşturma | Video
19 Haziran 2026 16:56
İstanbul Sarıyer’deki Özel Açı Ortaokulu'nda ‘cinsiyet değiştirme’ skandalı yaşandı. Okulda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü.'nün cinsiyet değiştirerek "Zoe Lila" ismini aldığı ve derslere bu şekilde girdiği ortaya çıktı. Skandal sonrası velilerin tepki gösterdiği okul yönetimi ise "Cinsel Kimlik Gelişimi" semineri ile bardağı taşırdı! Velilerin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…
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