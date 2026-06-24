Rize’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, kaza yeri böyle görüntülendi | Video
24 Haziran 2026 08:31
Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaza yeri havadan görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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