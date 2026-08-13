Video Yaşam Başkent'te kaza! Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var... | Video
Başkent'te kaza! Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var... | Video

Başkent'te kaza! Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var... | Video

13 Ağustos 2026 16:53

Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bir kamyon ile halk otobüsünün karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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Kaza, Ankara-Eskişehir yolu üzeri Temelli mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, bir halk otobüsü ile bir kamyonun karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
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