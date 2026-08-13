Konya'da FETÖ’ye üye olmak suçundan 10 yıldır aranan şahıs yakalandı | Video

13 Ağustos 2026 11:49

Konya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıldır firari olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.