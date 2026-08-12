Video Yaşam Giresun'da anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı | Video
Giresun'da anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı | Video

Giresun'da anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı | Video

12 Ağustos 2026 16:50

Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu. Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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