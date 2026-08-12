Video Yaşam Motosiklet çarptı, ayağa kalkıp koşarak uzaklaştı: Kaza kamerada
Motosiklet çarptı, ayağa kalkıp koşarak uzaklaştı: Kaza kamerada

Motosiklet çarptı, ayağa kalkıp koşarak uzaklaştı: Kaza kamerada

12 Ağustos 2026 13:13

Adana'da yolun karşısına koşarak geçerken motosikletin çarptığı kadın, düştü. Ayağa kalkıp, kendisiyle birlikte yola düşen çantayı alan kadın, koşarak uzaklaştı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, koşarak yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu düştü. Ayağa kalkan kadın, kendisiyle birlikte yola düşen çantayı aldıktan sonra yine koşarak uzaklaştı. Şaşkınlık yaşayan motosiklet sürücüsü, kadının arkasından tepki gösterdi. Kaza ve kadının kaçtığı anlar, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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