Video Yaşam İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 11 şüpheli gözaltına alındı | Video
İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 11 şüpheli gözaltına alındı | Video

İstanbul’da yeni nesil suç örgütüne operasyon: 11 şüpheli gözaltına alındı | Video

29 Eylül 2026 14:41

İstanbul’da tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen yeni nesil suç örgütü üyelerine yönelik gasp Büro Amirliğince yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunu hedef alan yeni nesil suç örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen saha ve takip çalışmaları sonucunda, İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayının bağlantıları ortaya çıkarıldı. Olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Bu sabah şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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