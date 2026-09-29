Video Yaşam FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına 5. dalga: 20 gözaltı! Örgüt liderine ait kitap çıktı | Video
FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına 5. dalga: 20 gözaltı! Örgüt liderine ait kitap çıktı | Video

FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına 5. dalga: 20 gözaltı! Örgüt liderine ait kitap çıktı | Video

29 Eylül 2026 14:43

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Beş dalgalık operasyonlarda şu ana kadar toplam 197 şüpheli yakalanırken, bunlardan 73’ünün tutuklandığı öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen şüpheliler mercek altına alındı. Garson kod adlı gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan dijital çözümlemelerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü/ardışık arama kayıtları tespit edilen ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, ankesörlü telefonlar üzerinden polislerle irtibat kurdukları ve emniyet personelinden sorumlu sivil mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen şüpheliler arasında aktif olarak görev yapan öğretmen, akademisyen ve doktorların da bulunduğu tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Adreslerden birinde ise FETÖ elebaşına ait olduğu belirtilen bir kitap ele geçirildi.

73 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Son operasyonla birlikte FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen beş dalga operasyonda toplam 197 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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