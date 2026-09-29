MAÇ ÖZETİ İZLE | Türkiye 1-4 İtalya

29 Eylül 2026 01:12

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya ilk yarıda 27 dakika içinde üç gol bulurken, ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle fark ikiye indi. Ancak İtalya kısa süre sonra dördüncü golü kaydetti.