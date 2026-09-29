MAÇ ÖZETİ İZLE | Türkiye 1-4 İtalya
29 Eylül 2026 01:12
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya ilk yarıda 27 dakika içinde üç gol bulurken, ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle fark ikiye indi. Ancak İtalya kısa süre sonra dördüncü golü kaydetti.A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İtalya ilk yarıda 27 dakika içinde üç gol bulurken, ikinci yarının başında Barış Alper Yılmaz'ın golüyle fark ikiye indi. Ancak İtalya kısa süre sonra dördüncü golü kaydetti.
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