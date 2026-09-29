Video Spor Vincenzo Montella: Yuhalanmayı hak ettik
Vincenzo Montella: Yuhalanmayı hak ettik

Vincenzo Montella: Yuhalanmayı hak ettik

29 Eylül 2026 00:53

A Milli Takım’ın İtalya’ya 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, milli takımın bu seviyede üç günde bir maç oynama alışkanlığının bulunmadığını söyledi. İşte o sözler...

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