Video Spor GOL İZLE | İsveç 3-1 Polonya (Viktor Gyökeres)
GOL İZLE | İsveç 3-1 Polonya (Viktor Gyökeres)

GOL İZLE | İsveç 3-1 Polonya (Viktor Gyökeres)

28 Eylül 2026 23:23

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 2. hafta maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Maçın 72. dakikasında İsveç, Viktor Gyökeres'in attığı golle 3-1'lik üstünlük yakaladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL İZLE | İsveç 3-1 Polonya Viktor Gyökeres 01:07
GOL İZLE | İsveç 3-1 Polonya (Viktor Gyökeres) 28.09.2026 | 23:23
GOL İZLE | İsveç 2-1 Polonya Yasin Ayari 01:13
GOL İZLE | İsveç 2-1 Polonya (Yasin Ayari) 28.09.2026 | 23:17
GOL İZLE | Türkiye 1-4 İtalya Francesco Pio Esposito 01:24
GOL İZLE | Türkiye 1-4 İtalya (Francesco Pio Esposito) 28.09.2026 | 23:03
TIKLA İZLE | Fatih Terim’den ilk yarı yorumu! 00:28
TIKLA İZLE | Fatih Terim'den ilk yarı yorumu! 28.09.2026 | 22:58
GOL İZLE | Türkiye 1-3 İtalya Barış Alper Yılmaz 01:14
GOL İZLE | Türkiye 1-3 İtalya (Barış Alper Yılmaz) 28.09.2026 | 22:58
GOL İZLE | İsveç 1-1 Polonya Sebastian Szymanski 01:17
GOL İZLE | İsveç 1-1 Polonya (Sebastian Szymanski) 28.09.2026 | 22:39
GOL İZLE | Türkiye 0-3 İtalya Michael Kayode 00:56
GOL İZLE | Türkiye 0-3 İtalya (Michael Kayode) 28.09.2026 | 22:20
GOL İZLE | Türkiye 0-2 İtalya Davide Frattesi 01:17
GOL İZLE | Türkiye 0-2 İtalya (Davide Frattesi) 28.09.2026 | 22:15
GOL İZLE | İsveç 1-0 Polonya Benjamin Nygren 01:00
GOL İZLE | İsveç 1-0 Polonya (Benjamin Nygren) 28.09.2026 | 22:04
GOL İZLE | Türkiye 0-1 İtalya Alessandro Bastoni 00:57
GOL İZLE | Türkiye 0-1 İtalya (Alessandro Bastoni) 28.09.2026 | 22:03
Okan Kocuk’tan İtalya maçı öncesi galibiyet hedefi! 01:11
Okan Kocuk'tan İtalya maçı öncesi galibiyet hedefi! 28.09.2026 | 21:00
Vincenzo Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor! 02:37
Vincenzo Montella: Yüreğimiz Türkiye için atıyor! 28.09.2026 | 20:59
TIKLA İZLE | Gürcistan, Ukrayna karşısında gole yaklaştı! 00:29
TIKLA İZLE | Gürcistan, Ukrayna karşısında gole yaklaştı! 28.09.2026 | 19:36
Montella’nın 11 Tercihi Nasıl Olacak? | Video 09:17
Montella'nın 11 Tercihi Nasıl Olacak? | Video 28.09.2026 | 14:12
Galatasaray’da rota Premier Lig! | Video 05:45
Galatasaray'da rota Premier Lig! | Video 28.09.2026 | 14:16
Beşiktaş’tan Willock operasyonu! Kartal yeniden harekete geçti | Video 03:09
Beşiktaş'tan Willock operasyonu! Kartal yeniden harekete geçti | Video 28.09.2026 | 14:14
MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 1-2 Portekiz 04:11
MAÇ ÖZETİ İZLE | Norveç 1-2 Portekiz 28.09.2026 | 01:01
MAÇ ÖZETİ İZLE | Danimarka 2-0 Galler 04:46
MAÇ ÖZETİ İZLE | Danimarka 2-0 Galler 28.09.2026 | 00:55
MAÇ ÖZETİ İZLE | Avusturya 3-1 Kosova 04:11
MAÇ ÖZETİ İZLE | Avusturya 3-1 Kosova 28.09.2026 | 00:36
MAÇ ÖZETİ İZLE | Almanya 0-1 Yunanistan 04:10
MAÇ ÖZETİ İZLE | Almanya 0-1 Yunanistan 28.09.2026 | 00:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA