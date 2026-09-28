MAÇ ÖZETİ İZLE | Danimarka 2-0 Galler
28 Eylül 2026 00:55
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4’ün ikinci haftasında Danimarka, Galler’i 2-0 mağlup etti. İşte maçın özet görüntüleri...
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