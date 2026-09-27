TIKLA İZLE | Portekiz'in Norveç maçında bulduğu gol VAR'dan döndü!

27 Eylül 2026 23:23

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ikinci haftasında Norveç sahasında Portekiz'i konuk ediyor. Karşılaşmanın 58. dakikasında kaleci Nyland'ın büyük hatası sonucunda konuk ekibin Gonçalo Ramos ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...