İtalya'da Sandro Tonali'den Arda Güler sözleri!

27 Eylül 2026 18:36

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 2. haftasında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İtalya'da Sandro Tonali, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...