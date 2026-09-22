SON DAKİKA: Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var! | Video

22 Eylül 2026 08:56

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.