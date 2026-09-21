Samsung’dan skandal! Güncelleme sistemi olmayan televizyonları Türkiye’de satmışlar: Uzmanı açıkladı!

21 Eylül 2026 13:07

Samsung, Türkiye’de standart dışı televizyon skandalı ile gündeme geldi. Buna göre Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişin ardından bazı Samsung televizyonlarda frekans değişikliğinin otomatik olarak yapılamadığı ve kullanıcıların bazı kanallara erişmekte sorun yaşadığı belirlendi. Tüketiciler yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isterken yetkililerden yaptırım talep etti. Peki sorunun çözümü var mı? İşte detaylar…