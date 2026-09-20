Video Yaşam Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video
Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video

Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video

20 Eylül 2026 17:12

Antalya'da garajda park halindeki otomobilde başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangın kundaklama sebebiyle çıktığı belirlendi. Gece saatlerinde tanınmamak için vücuduna geçirdiği siyah çöp poşeti ile motosikletli olarak gelen kimliği belirsiz şahsın garaj kapısında durduktan sonra bir anda alevlerin yükselmesi şüphelinin olay yerinden geldiği motosikletle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yangın, saat 23.15 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Demir'e ait garajda park halinde bulunan otomobilden alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili tamamen sararken, alevler garajın bulunduğu 3 katlı binaya sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 katlı binanın dış cephesinde hasar oluştu. Binanın birinci katında bulunan mutfak kısmı da yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ CANA GELMEMESİ"

Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, yangının çıkış nedenine ilişkin farklı ihtimallerin değerlendirildiğini belirterek, "Araç da yeni, çok kullanılan bir araç değil. Uzun süre durmasından dolayı fare, kedi gibi hayvanların zarar vermiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Olayla ilgili arkadaşlarımız emniyete ifade vermeye gitti. Güvenlik kameralarımız var. Görüntüler incelendiğinde, Allah'ın izniyle, olayın sabotaj mı yoksa bir hayvanın verdiği zarardan mı kaynaklandığı belli olacak" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından yangının sebebi ortaya çıktı. Gece saatlerinde üzerine siyah poşet geçiren motosikletli şüpheli., önce garajın önünden geçip kısa bir süre sonra durup geri göndü. Garaj kapısı önünde yaklaşık 20 saniye sonra alevlerin yükselmeye başlamasıyla birlikte şüpheli geldiği motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldğı bildirildi.

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