Video Yaşam Ankara’da bir kişi otoparktaki araçların üzerinde teker teker zıpladı: O anlar kamerada
Ankara’da bir kişi otoparktaki araçların üzerinde teker teker zıpladı: O anlar kamerada

Ankara’da bir kişi otoparktaki araçların üzerinde teker teker zıpladı: O anlar kamerada

20 Eylül 2026 09:18

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir yediemin otoparkında kimliği belirsiz bir şahıs, araçların üzerinde zıplayarak yürüdü.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs elinde bir fenerle birlikte araçların üzerinde zıplayarak yürüdü. Şahsın araçların üzerinde zıplayarak yürümesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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