Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri şoke etti: Balya balya dövizler çıktı | Video
14 Eylül 2026 14:54
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın, farklı döviz cinslerinden oluşan çok sayıda para destesiyle çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan'ın önünde ve çevresinde, balyalar halinde çok sayıda döviz bulunduğu görülüyor. Para destelerinin farklı döviz cinslerinden oluştuğu dikkat çekti.
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