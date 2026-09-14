Video Yaşam Esenler'de servis minibüsü alev topuna döndü! | Video
Esenler'de servis minibüsü alev topuna döndü! | Video

Esenler'de servis minibüsü alev topuna döndü! | Video

14 Eylül 2026 09:02

Esenler'de servis minibüsünde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, 07.00 sıralarında Esenler 15 Temmuz Mahallesi Bağlantı Yolu Yıldırım-TEM Metris istikametinde meydana geldi. Servis minibüsünde henüz bilinmeyen sebeple motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü minibüsü emniyet şeridine çekti. Yangına ilk müdahale sürücü tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri 1 şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından alevlere tamamen teslim olan servis, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

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