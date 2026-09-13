Video Yaşam Mersin'deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı | Video
Mersin'deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı | Video

Mersin'deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı | Video

13 Eylül 2026 12:47

Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş yapanlara yönelik yapılan çalışma sonrasında polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik ve fuhuşla ilgili çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde bir çok adres belirlenerek eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek adli işlemlerine başlandı. Silah ve çeşitli suç unsurlarının da çıktığı şüpheliler hakkında 'müstehcen içerik üretme, gayri ahlaki fuhuş, fuhuş için yer temin etme' gibi bir çok suçtan ifadelerinin alınarak önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK; "15 İLDE 162 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla birlikte başlatılan "Ailem Güvende" operasyonlarında, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini durmuştu.

Bakan Gürlek, "Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

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