Kaza sonrası yaralıları taşıyan ambulanslar kaza yaptı! O anlar kamerada | Video 12 Eylül 2026 12:45 Bartın'da trafik kazası sonrası yaralıları taşıyan iki ambulans kaza yaptı. Hasarlı kaza anı araç ve iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün öğle saatlerinde Kozcağız beldesinde meydana geldi. Bakraçboz köyünde iki aracın çarpışması sonucunda bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi için köye gelen 3 ambulans, yaralıları aldı ve Bartın Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı. Kozcağız beldesi Egemenlik Caddesi'nde trafiğin sıkışık olması nedeniyle önde giden ambulans durunca, arkasından gelen ona çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, kazaya karışan ambulanslar daha sonra yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza anı başka bir aracın ve çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.