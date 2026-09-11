Video Dünya KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video
KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video

KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü ortaya çıktı! Görüntüde sol gemi kızağının kırık olduğu görüldü | Video

11 Eylül 2026 14:29

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül’ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde geminin sol kızağının kırık olduğu anlar yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, batan gemide kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında çektiği görüntü ortaya çıktı. Gönül'ü ailesine gönderdiği görüntüde, geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ, MAHKEME TUTANAKLARINA GEÇTİ
Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar vermişti. Mahkemede soruşturmayla ilgili bulguları paylaşan Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydının da soruşturma dosyasına girdiğini açıklamıştı. Söz konusu görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü belirten Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye aktarmıştı.
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