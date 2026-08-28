SON DAKİKA: Nepal'deki sel faciasında can pazarı: Evlerinin balkonunda mahsur kaldılar! | Video

28 Ağustos 2026 13:09

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı Nepal'de çarşamba günü yaşanan sel ve heyelan felaketindeydi. Felakette bilanço giderek ağırlaşırken, can kaybı 469'a yükseldi. Bin 300 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada korkulan senaryo gerçekleşti! Bölgede barajın çökmesi sonrası yeniden sel alarmı verildi. Arama tarama faaliyetleri ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendi. Aileler, kayıplara ararken sel faciasında ortaya çıkan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir ailenin evlerinin balkonunda mahsur kaldığı anlar, tüyler ürpertti. İşte bölgeden son görüntüler!