Nepal'deki sel felaketinde insanlık dışı görüntüler: Cesetlerin üzerinden değerli eşyaları böyle aldılar! | Video
27 Ağustos 2026 14:25
Nepal'de dün meydana gelen korkunç sel felaketinin bilançosu çok ağır oldu. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği faciada çok sayıda insan da hala kayıp... İnsanlar yakınlarına ulaşabilmenin umuduyla arayışlarına devam ederken bazı kişiler insanlık onuruna uymayacak davranışlarda bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde sel felaketinde hayatını kaybetmiş bir insanın cesedinden değerli eşyalarını almaya çalışan kişiler pes dedirtti.
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