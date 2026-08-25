İsrail Baş Hahamından skandal sözler: 'Filistin halkı yok' | Video

25 Ağustos 2026 09:54

İsrail Baş Hahamı David Yosef, skandal açıklamalarında Filistin halkının var olmadığını, haklarının olmadığını ve yok edilmeleri gerektiğini belirtti. Sözlerine Gazze ve Batı Şeria'nın yahudilerin olduğunu söyleyerek devam etti.