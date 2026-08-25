İsrail Baş Hahamından skandal sözler: 'Filistin halkı yok' | Video
25 Ağustos 2026 09:54
İsrail Baş Hahamı David Yosef, skandal açıklamalarında Filistin halkının var olmadığını, haklarının olmadığını ve yok edilmeleri gerektiğini belirtti. Sözlerine Gazze ve Batı Şeria'nın yahudilerin olduğunu söyleyerek devam etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
İsrail Baş Hahamından skandal sözler: 'Filistin halkı yok' | Video 25.08.2026 | 09:45
00:22
Brezilya'da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 ölü | Video 19.08.2026 | 15:34
02:12
İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video 17.08.2026 | 11:37
06:26
Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 15.08.2026 | 11:17
06:26
Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video 14.08.2026 | 10:45
01:40
00:14
00:35
00:46
Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video 02.08.2026 | 13:20
03:23
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 52'nci patlama | Video 29.07.2026 | 10:31
01:23
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 28.07.2026 | 15:12
00:23
Çin'de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 23.07.2026 | 16:40
02:36
Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 22.07.2026 | 15:01
01:08
00:41
00:15
00:27
Çin sular altında kaldı: Çiftlikten 900 yılan kaçtı | Video 10.07.2026 | 11:15
01:07
Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı | Video 09.07.2026 | 16:20
00:17