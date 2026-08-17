Video Dünya İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video
İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video

İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video

17 Ağustos 2026 11:40

Son Dakika: Irak basınına göre İran'a ait 2 kamikaze İHA, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef aldı, can kaybı yaşanmadı.

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