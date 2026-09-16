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ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı...

ABD’de kaza mahallinden görüntü alan haber helikopterinin düştüğü anlar kamerada: 3 ölü, 1 yaralı...

16 Eylül 2026 09:01

ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopterinin henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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ABD'nin Los Angeles kentinde facia gibi bir kaza yaşandı. Yerel basında yer alan bilgilere göre; San Fernando Vadisi'ndeki Chatsworth bölgesinde meydana gelen bir otobüs kazasından görüntü alan haber helikopteri kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düştü. Yerel saatle 18:57'de meydana gelen kazanın ardından başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, Los Angeles İtfaiye Departmanı olay yerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yaralı 1 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kurbanların kimliklerine ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni henüz belirsizliğini korurken; Los Angeles polisinin yanı sıra Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

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