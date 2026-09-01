Video Dünya Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü | Video

01 Eylül 2026 16:01

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Hindistan basını, Uttar Pradeş eyaletindeki Kaushambi bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin patlamanın ardından kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerin tamamının fabrika yakınlarında ikamet ettiğini aktaran yetkililer, 5 yaralının da tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

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