Video Yaşam Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef aldı! Kan donduran tehditleri tek tek sıraladı... | Video
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef aldı! Kan donduran tehditleri tek tek sıraladı... | Video

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef aldı! Kan donduran tehditleri tek tek sıraladı... | Video

31 Ağustos 2026 15:33

Türkiye'yi ayağa kaldıran o iğrenç video infial yarattı! Başörtülü kadınları ve 2 yaşındaki bebekleri hedef alan kan donduran tehditler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

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