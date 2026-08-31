Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef aldı! Kan donduran tehditleri tek tek sıraladı... | Video
31 Ağustos 2026 15:33
Türkiye'yi ayağa kaldıran o iğrenç video infial yarattı! Başörtülü kadınları ve 2 yaşındaki bebekleri hedef alan kan donduran tehditler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
02:06
01:54
Esenler Otogarında taksiciler birbirine girdi: Kavga anı kamerada 31.08.2026 | 13:47
00:35
01:02
09:54
01:57
00:51
24:19
03:30
02:14
02:57
01:40
01:44
02:13
Uzungöl'de sağanak etkili oldu! Dere taştı, heyelan meydana geldi | Video 30.08.2026 | 16:01
01:27
00:50
01:07
00:42
El freni çekilmeyen otomobili durdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada 30.08.2026 | 14:55