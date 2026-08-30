SON DAKİKA! Girne'de alabora olan tekneden kurtulan yolcu, korku dolu dakikaları anlattı... | Video

30 Ağustos 2026 16:02

Son dakika haberi: Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yolcular anlattı...