SON DAKİKA! Girne'de alabora olan tekneden kurtulan yolcu, korku dolu dakikaları anlattı... | Video
30 Ağustos 2026 16:02
Son dakika haberi: Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemide 259 yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yolcular anlattı...
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