Video Yaşam Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video

Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti! O kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video

29 Ağustos 2026 15:41

SON DAKİKA... İstanbul Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetmişti. O anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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