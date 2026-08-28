Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video

28 Ağustos 2026 09:47

Üsküdar'da seyir halindeki üç aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.