Video Yaşam Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video
Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video

Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video

28 Ağustos 2026 09:47

Üsküdar'da seyir halindeki üç aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Olay 05.00 sıralarında D100 Karayolu Ünalan mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 aracın bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolu Üsküdar istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazaya karıştığı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli 5 ilde ’change’ araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:47
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 28.08.2026 | 09:40
Erzincan’da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 03:30
Erzincan'da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 28.08.2026 | 08:46
Üsküdar’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 01:26
Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
Esenyurt’ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 01:11
Esenyurt'ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
Manifest’in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı! 00:03
Manifest'in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı! 27.08.2026 | 18:39
İzmir Ödemiş’te orman yangını! | Video 00:41
İzmir Ödemiş'te orman yangını! | Video 27.08.2026 | 16:41
Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada 00:29
Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada 27.08.2026 | 16:22
Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:19
Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 16:16
İnegöl’de boya fabrikasındaki patlama kamerada 03:24
İnegöl'de boya fabrikasındaki patlama kamerada 27.08.2026 | 16:05
Gaziosmanpaşa’da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada 02:12
Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada 27.08.2026 | 15:18
Antalya’da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler! | Video 02:07
Antalya'da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: "Ailemi öldürmekle tehdit ettiler!" | Video 27.08.2026 | 15:09
Berbere bıçakla giren saldırganı bir vatandaş tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:45
Berbere bıçakla giren saldırganı bir vatandaş tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 14:58
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 01:46
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 27.08.2026 | 14:45
Diyarbakır’da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı | Video 00:42
Diyarbakır’da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı | Video 27.08.2026 | 14:17
Adana’da aile sağlığı merkezinin çatısında yangın çıktı! | Video 01:34
Adana'da aile sağlığı merkezinin çatısında yangın çıktı! | Video 27.08.2026 | 13:31
Yüksekova’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:01
Yüksekova'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı | Video 27.08.2026 | 13:17
Motosikletin sürücüsü duran otomobile çarptı, metrelerce savruldu! Kaza kask kamerasında 00:14
Motosikletin sürücüsü duran otomobile çarptı, metrelerce savruldu! Kaza kask kamerasında 27.08.2026 | 12:57
Oto galeriyi kundaklayıp, sahibine şantaj yaptılar! 10 milyon TL haraç istediler... | Video 05:01
Oto galeriyi kundaklayıp, sahibine şantaj yaptılar! 10 milyon TL haraç istediler... | Video 27.08.2026 | 12:46
Adana’da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı | Video 00:34
Adana'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı | Video 27.08.2026 | 12:37
Afyonkarahisar’da otomobil, zincir markete daldı! Kaza anı kamerada 00:52
Afyonkarahisar'da otomobil, zincir markete daldı! Kaza anı kamerada 27.08.2026 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA