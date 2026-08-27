Yüksekova'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı | Video
27 Ağustos 2026 13:23
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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