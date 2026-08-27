Video Yaşam Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada
Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada

Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada

27 Ağustos 2026 16:29

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Lala Sinanpaşa Mahallesi Emirdağ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki zincir markete girdi. Otomobilin çarpması sonucu iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. İş yerinin kapalı olması, olası faciayı önledi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeye savrularak giren otomobilin önce park halindeki bir araca çarptığı, ardından zincir markete çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında otomobilden sürücü ile bir çocuğun indiği anlar yer aldı.

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