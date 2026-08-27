Motosikletin sürücüsü duran otomobile çarptı, metrelerce savruldu! Kaza kask kamerasında
27 Ağustos 2026 13:01
Bursa'da duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, metrelerce havalanıp, yere düştü. O anlar, kask kamerasına yansıdı.
Kaza, 20 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Trafik yavaşladığı için önünde duran aracı fark etmeyen D.A.'nın (21) kullandığı 16 BSY 217 plakalı motosiklet, 16 BTH 598 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp, yere düşen sürücü yaralanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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