Telegram'ın kapalı gruplarında hayvan vahşeti: İşkence görüntüleri sapkınlığı büyütüyor! | Video

27 Ağustos 2026 10:09

Hayvanlara yönelik işkence görüntüleri, sosyal medyanın kapalı gruplarında adeta bir vahşet zincirine dönüşüyor. Özellikle Telegram'daki gizli gruplarda hayvanlara yapılan işkencelerin kayda alınıp paylaşılması, bu görüntülerin yeni üyeler tarafından izlenmesine ve şiddetin normalleştirilmesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar ise çocukların ve gençlerin bu tür içeriklere maruz kalmasının şiddete özenmeyi artırabileceği konusunda uyarıyor.