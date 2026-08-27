Diyarbakır’da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı | Video
27 Ağustos 2026 14:43
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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