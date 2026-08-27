İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video
İstanbul Sancaktepe’de ormanlık bir alana piknik yapar gibi oturup uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi drone destekli operasyonla yakalandı. İstanbul Polisi şüphelilerin zulalarını ve satış şekillerini havadan an be an deşifre etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1 KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda 23 yaşındaki G.A.S. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.A., 38 yaşındaki S.C., 33 yaşındaki C.K.U. ve 68 yaşındaki M.B.D. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 595 gram marihuana, 1420 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek, 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheliler üzerinde yapılan kontrollerde ise S.C.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.