Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video

27 Ağustos 2026 11:20

İstanbul Sancaktepe’de ormanlık bir alana piknik yapar gibi oturup uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi drone destekli operasyonla yakalandı. İstanbul Polisi şüphelilerin zulalarını ve satış şekillerini havadan an be an deşifre etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında drone destekli denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ve saha çalışmalarında bir gurubun piknik yapar gibi ormana girip masa sandalye açtıkları ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. İstanbul Polisi önce şüphelilerin tüm trafiğini havadan tek tek deşifre etti ardından operasyon için düğmeye bastı. Saha çalışmaları ve istihbari analizler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki adresleri tespit edildi. 26 Temmuz'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

1 KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 23 yaşındaki G.A.S. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.A., 38 yaşındaki S.C., 33 yaşındaki C.K.U. ve 68 yaşındaki M.B.D. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 595 gram marihuana, 1420 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek, 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler üzerinde yapılan kontrollerde ise S.C.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video 01:22
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video 27.08.2026 | 11:16
Otomobile çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu! | Video 01:03
Otomobile çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu! | Video 27.08.2026 | 10:34
Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Sanal ağlara verilen reklamlarda denetim yok | Video 06:27
Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Sanal ağlara verilen reklamlarda denetim yok | Video 27.08.2026 | 09:56
Sultangazi’de kadın kıyafetleri giyip eve giren hırsızı mahalleli kovaladı | Video 01:48
Sultangazi’de kadın kıyafetleri giyip eve giren hırsızı mahalleli kovaladı | Video 27.08.2026 | 09:51
Telegram’ın kapalı gruplarında hayvan vahşeti: İşkence görüntüleri sapkınlığı büyütüyor! | Video 03:23
Telegram'ın kapalı gruplarında hayvan vahşeti: İşkence görüntüleri sapkınlığı büyütüyor! | Video 27.08.2026 | 09:49
Ayvalık’ta can pazarı...Akıntıya kapılan tatilci şişme botla kurtarıldı | Video 03:21
Ayvalık'ta can pazarı...Akıntıya kapılan tatilci şişme botla kurtarıldı | Video 27.08.2026 | 09:40
Spor salonunda kadına dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video 00:48
Spor salonunda kadına dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 09:33
Bisikletli genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 00:33
Bisikletli genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 27.08.2026 | 09:15
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğu kucağındayken öldürdü! Dehşet anları kamerada 02:59
Boşanma aşamasındaki eşini çocuğu kucağındayken öldürdü! Dehşet anları kamerada 27.08.2026 | 08:44
Avcılar’da oto galeride yangın! Otomobiller alev alev yandı | Video 02:59
Avcılar’da oto galeride yangın! Otomobiller alev alev yandı | Video 27.08.2026 | 08:34
İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü | Video 03:30
İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü | Video 27.08.2026 | 08:29
Adana’da ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu | Video 03:11
Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu | Video 27.08.2026 | 08:23
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni perde! 37 klasörlük arşivi saklayan şüpheli yakalandı 00:10
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni perde! 37 klasörlük arşivi saklayan şüpheli yakalandı 26.08.2026 | 19:45
Arnavutköy’de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video 03:18
Arnavutköy'de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video 26.08.2026 | 16:49
Rize’de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada 01:19
Rize'de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada 26.08.2026 | 16:07
Yerde yatan köpeği cipiyle ezdi! O anlar anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:13
Yerde yatan köpeği cipiyle ezdi! O anlar anlar kameraya böyle yansıdı | Video 26.08.2026 | 16:02
Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında 02:49
Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında 26.08.2026 | 15:58
Şişli’de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video 00:37
Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video 26.08.2026 | 15:02
Alaşehir’de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 01:41
Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 26.08.2026 | 13:39
Aile Sağlığı Merkezi’nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 01:40
Aile Sağlığı Merkezi'nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 26.08.2026 | 13:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA