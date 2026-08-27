İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video 27 Ağustos 2026 11:20 İstanbul Sancaktepe’de ormanlık bir alana piknik yapar gibi oturup uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi drone destekli operasyonla yakalandı. İstanbul Polisi şüphelilerin zulalarını ve satış şekillerini havadan an be an deşifre etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında drone destekli denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ve saha çalışmalarında bir gurubun piknik yapar gibi ormana girip masa sandalye açtıkları ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. İstanbul Polisi önce şüphelilerin tüm trafiğini havadan tek tek deşifre etti ardından operasyon için düğmeye bastı. Saha çalışmaları ve istihbari analizler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin Pendik Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki adresleri tespit edildi. 26 Temmuz'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

1 KADIN 5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 23 yaşındaki G.A.S. isimli kadın ile 23 yaşındaki M.A., 38 yaşındaki S.C., 33 yaşındaki C.K.U. ve 68 yaşındaki M.B.D. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 595 gram marihuana, 1420 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek, 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler üzerinde yapılan kontrollerde ise S.C.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.