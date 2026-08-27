Video Yaşam Otomobile çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu! | Video
Otomobile çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu! | Video

Otomobile çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu! | Video

27 Ağustos 2026 10:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşağa geldiği sırada önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basan motorlu bisiklet sürücüsü ile birlikte sürüklenip otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Bayram Solak idaresindeki 07 CNT 768 plakalı motorlu bisiklet, kavşağa geldiği sırada önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basıp devrildi. Sürücüsüyle birlikte yolda sürüklenen motorlu bisiklet, bu sırada 7001 Sokak'ta Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Acar idaresindeki 07 ABH 554 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Bayram Solak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşağa yaklaşan motorlu bisikletin devrilerek sürüklendiği, sürücünün motorlu bisikletle birlikte yolda savrulduğu ve ardından kavşaktan geçen otomobile çarptığı görüldü. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koştuğu anlar da kameraya yansıdı.

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