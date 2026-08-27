Video Yaşam Ayvalık'ta can pazarı...Akıntıya kapılan tatilci şişme botla kurtarıldı | Video
Ayvalık'ta can pazarı...Akıntıya kapılan tatilci şişme botla kurtarıldı | Video

Ayvalık'ta can pazarı...Akıntıya kapılan tatilci şişme botla kurtarıldı | Video

27 Ağustos 2026 09:49

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Adası (Alibey) ile Maden Adası arasında bulunan ve "Yalancı Boğaz" olarak bilinen doğal geçitte yeni bir boğulma tehlikesi yaşandı. Denizin içinden yürüyerek Maden Adası'na geçmek isteyen bir kadın tatilci, yükselen su seviyesi ve güçlü akıntı nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tehlike atlatan kadın tatilci bölgedeki işletmecinin botla olay yerine gelmesiyle kurtarıldı.

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Turizm alanında Türkiye'nin önemli çekim merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta, son yıllarda tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerden biri de Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkii oldu.

Denizin sığ olması nedeniyle çok sayıda tatilci, buradaki doğal geçidi kullanarak denizin içinden yürüyüp Maden Adası'na ulaşmaya çalışıyor. Ancak deniz seviyesinin aniden yükselmesi, rüzgâr ve oluşan güçlü akıntılar zaman zaman ciddi can güvenliği riski oluşturuyor.

AKINTIYA KAPILDI, ÇOK MİKTARDA SU YUTTU

Edinilen bilgiye göre, Maden Adası'na yürüyerek geçmek isteyen kadın tatilci, deniz seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi üzerine dengesini kaybederek sürüklenmeye başladı. Akıntıyla mücadele eden ve bu sırada çok miktarda su yutan tatilcinin yardımına bölgede küçük bir kafe işleten Mustafa Doğan yetişti.
Yöre halkının "Huni Mustafa" lakabıyla tanıdığı Mustafa Doğan, yaşananları fark eder etmez şişme botuna binerek akıntıya kapılan tatilciye ulaştı. Doğan, kadın tatilciyi bota alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkarmayı başardı.

VATANDAŞLARDAN CANKURTARAN TEPKİSİ

Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar, özellikle yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği ve çok sayıda tatilcinin denizin içinden yürüyerek geçmeye çalıştığı Yalancı Boğaz'da cankurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.
Vatandaşlar, benzer olayların daha ağır sonuçlar doğurmaması için bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve özellikle yoğun dönemlerde profesyonel cankurtaran görevlendirilmesini istedi.
Bölgede yaşanan tehlikeli durumlarda defalarca insanların yardımına koştuğu belirtilen Mustafa Doğan'a da teşekkür eden vatandaşlar, "Burada gönüllü olarak cankurtaranlık yapmak zorunda kalan insanların çabasıyla can güvenliği sağlanamaz. Yetkililer artık kalıcı önlem almalı" çağrısında bulundu.
Son yaşanan olay, Yalancı Boğaz'da özellikle rüzgârlı havalarda değişen deniz seviyesi ve güçlü akıntının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirirken, bölgede can güvenliğine yönelik önlem alınması talebini de yeniden gündeme taşıdı.

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