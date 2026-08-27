Afyonkarahisar'da otomobil, zincir markete daldı! Kaza anı kamerada 27 Ağustos 2026 12:35 Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin zincir markete daldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bolvadin ilçesi Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 26 ALN 778 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zincir markete daldı. Marketin cam, kapı ve vitrinini kırarak içeri giren araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önlerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa kayarak giren aracın daha sonra kontrolden çıkarak önce kaldırıma vurup ardından marketten içeriye girdiği görülüyor. Kazanın hemen ardından ise araçtan 2 kişinin indiği ve çevredekilerin araçtan inen şahısların yanına gelip yardım etmeye çalıştıkları görüldü.