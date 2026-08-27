Video Yaşam Sultangazi’de kadın kıyafetleri giyip eve giren hırsızı mahalleli kovaladı | Video
Sultangazi’de kadın kıyafetleri giyip eve giren hırsızı mahalleli kovaladı | Video

Sultangazi’de kadın kıyafetleri giyip eve giren hırsızı mahalleli kovaladı | Video

27 Ağustos 2026 09:56

Sultangazi’de kadın kıyafeti giyerek binaya giren erkek şüpheli, ikinci kattaki daireden 4 bilezik, 2 gram altın ve nakit para çaldı. Binadan çıkarken erkek olduğu anlaşılan şüpheli, mahalleli tarafından bir süre kovalandıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin mahalleli tarafından kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi C1 Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, mavi renkli kadın kıyafeti giyen erkek şüpheli, binaya girerek ikinci kata çıktı. Yaklaşık yarım saat binada kalan şüpheli, kimsenin bulunmadığı daireye girerek 4 bilezik, 2 gram altın ve nakit parayı alıp binadan çıktı. Şüphelinin apartmanda çıkardığı sesleri duyanlar, erkek olduğunu fark ederek peşinden koştu. Mahalelinin de kovalamacaya katılmasıyla şüpheli bir süre takip edildi. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'ELBİSELERİNİ GİYİNİP YUKARI ÇIKTI'

Sıraç Ali Şengül, "Olay akşam, iş çıkışı saat 19.00 sıralarında oldu. Adam, mahallenin önüne gelip elbiselerini giyinip yukarı çıktı. Anahtar sesi gelince çocuklar hemen onu kovalamaya başladı. İkinci kata çıktı. Orada yarım saat bekleyip altınları alıp çıktı. 4 tane bilezik, bir de duyduğuma göre 2 gram altın ve para almışlar. Binada hiç kimse yoktu. Sadece üst kattaki ablalar vardı. Sonra onlar aşağı inmişler. Abla, kardeşimle kadın kılığındaki hırsızı kovaladı. Sonra burada benim arkadaşlarım kovaladı. Ondan sonra kaçmış gitmiş. Sonra bulunmuş. Dün akşam polisler geldi" dedi.

'KADIN KILIĞINDA ERKEĞİN KAÇTIĞINI GÖRDÜM'

Sedat Şentürk ise "Akşam 19.00 sıralarındaydı. Çocuklar oyun oynuyor zannettim. 'Hırsız var' deyince balkona çıktığımda sadece kaçarken gördüm. Teyit etmek için kendi evimdeki güvenlik kameralarına baktığımda, kadın kılığında bir erkeğin kaçtığını gördüm. Ben sadece bunu gördüm. Sonra polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kadın evini açtığında hırsızın içeriye girerek altınlarını ve parasını çaldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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