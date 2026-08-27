Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video
27 Ağustos 2026 15:41
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkinde iki aracın karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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