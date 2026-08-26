Nepal'i sel vurdu: 22 kişi hayatını kaybetti! | Video
26 Ağustos 2026 16:17
Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde 22 kişi yaşamını yitirdi.
Nepal basını, Rasuwa bölgesinde sabah saatlerinde sel meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer selde 22 kişini hayatını kaybettiğini belirterek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiği kaydedilerek, 291'i yabancı olmak üzere toplam 384 turistin kayıp olduğu aktarıldı.
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